Ladro a torso nudo s’intrufola in corte e spinge fuori lo scooter. “Visto” e arrestato

Difficile passare inosservati e non dare, alle 14.30 di un lunedì pomeriggio, a dorso nudo, spingendo fuori da una proprietà privata uno scooter Piaggio a fatica. Ed è così che grazie alla segnalazione di un cittadino di Villaverla che un uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Thiene intervenuti sul posto, in via Zanella poco lontano dal centro del paese.

Il fare sospetto del ladruncolo, che si scoprirà poi essere un pregiudicato di 37 anni, il quale continuava a guardarsi intorno e si muoveva con circospezione come non volesse far rumore accendendo il motore, per fortuna del proprietario era stato notato da un vicino di casa che ha dato l’allarme.

L’uomo poi arrestato e portato in caserma si aggirava per il paese a dorso e torno nudo, con aspetto trasandato come specifica la nota dei carabinieri a margine dell’operazione. Una volta raccolta la descrizione al telefono, è stato facile per la pattuglia della Radiomobile di Thiene individuarlo, prendere in consegna il motociclo Piaggio Nrg e riconsegnarlo infine a chi ne aveva diritto.

Lo scooter, dagli accertamenti eseguiti tramite la centrale operativa, non risultava ancora oggetto di furto perché era stato appena trafugato da un ricovero attrezzi di un’abitazione, distante circa 200 metri dal luogo dove il ladro veniva fermato. I carabinieri si sono recati presso l’abitazione, dove i proprietari, stupefatti dell’accaduto perché non si erano accorti di nulla, hanno così scoperto che il ladro. Si tratta di S.M.C., un nomade che risulta ancora senza fissa dimora sulla carta ma che di fatto vive a Villaverla in una roulotte presenza fissa in via Ca’ Magre.