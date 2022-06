Previsioni meteo 10-12/06, nuova ondata di calore con picchi fino ai 33°

SITUAZIONE GENERALE

Dopo qualche giorno di instabilità con correnti fresche e qualche temporale, una nuova spinta dell’alta pressione africana invade tutta la penisola iberica e buona parte dell’Europa centrale. Saremo interessati da correnti calde e umide con un sensibile aumento termico e tempo stabile su tutta la nostra provincia.

VENERDI 3 GIUGNO

La mattina ultime nubi in transito sul Basso Vicentino. Nel pomeriggio cielo sereno ovunque con ottima visibilità, clima gradevole grazie al basso tasso di umidità nell’aria. Estremi termici in pianura tra 17 e 30°.

SABATO 4 GIUGNO

Bellissima giornata di sole con temperature in sensibile rialzo soprattutto nei valori notturni che non scenderanno più sotto i 20°. Zero termico a 4.000 metri.

DOMENICA 5 GIUGNO

Sereno su tutta la provincia. Si farà sentire l’afa, con picchi in pianura di 32-33°. In montagna sarà possibile il formarsi di nubi basse o nebbie nei versanti meridionali affacciati alla pianura.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Ad ora non si vedono a lungo termine variazioni di temperature o peggioramenti del tempo. Pare proprio che l’estate sia iniziata a tutti gli effetti.