Luca Rigoldi torna sul ring: ufficiale la terza difesa del titolo europeo dei Supergallo

A distanza di 15 mesi dall’ultima impresa, coronata dalla difesa del titolo europeo di Supergallo di fronte al pubblico di casa in giubilo di Schio, il campione vicentino della boxe Luca Rigoldi tornerà sul ring. Tra poco più di tre settinane. La sfida viene lanciata dal pugile britannico Gamal Yafai, come già in programma nell’incontro precedentemente programmato a Verona al Palaolimpia per il 27 marzo scorso e sfumato a causa della pandemia. Il palcoscenico sarà l’Allianz Cloud di Milano, e la data ravvicinatissima: giovedì 17 dicembre.

“Qualcosa bolle in pentola ma non è nulla di certo” aveva dichiarato il boxeur veneto, cresciuto a Villaverla, in un’intervista rilasciata appena tre settimana fa, ma ora è chiaro il motivo degli allenamenti assidui a cui l’atleta vicentino si stava sottoponendo negli ultimi tempi, in vista della potenziale riprogrammazione dell’evento. Che farà parte della riunione pugilistica meneghina allestita in tempi rapidi e nonostante il blocco degli ingressi al pubblico.

Ulteriori dettagli sull’incontro saranno resi noti nei prossimi giorni. Intanto l’ufficialità è stata data e confermata, e al 27enne Rigoldi non resta che prepararsi al meglio, come stava facendo lo scorso fine inverno quando a “mettere al tappeto” la sua sete di vittorie sul ring fu un avversario imbattibile come il coronavirus. Ad incrociare i guantoni con lui sarà il 28enne inglese, che conta su un curriculum da ring di 16 vittorie e una sola sconfitta. “Fratello d’arte”, tra l’altro, di Khalid Yafai, ex campione mondiale nei Supermosca. Il palio la difesa del titolo Ebu conquistato in Francia contro il transalpino Parodi e difeso con successo prima a Brescia e poi al PalaRomare di Schio contro l’ucraino Yegorov.

Match di cartello della lunga serata di sport a pugni chiusi sarà il match il confermato duello tra Devis Boschiero, pugile padovano sulla soglia dei 40 anni ma ancora ai vertici internazionali, e Francesco Patera, nato in Belgio ma da genitori italiani come tradiscono nome e cognome. Tutto l’evento sarà trasmesso da Dazn in diretta televisiva.