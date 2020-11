Il “Pibe de Oro” è morto. Diego Armando Maradona colpito da infarto in Argentina

Si spegna l’uomo, rimane indelebile il mito. Diego Armando Maradona, il “Pibe de Oro”, la “Mano de Dios”, è morto oggi in Sudamerica, nella sua Argentina, in seguito ad un arresto cardiocircolatorio. A darne notizia il quotidiano periodico sudamericano “Clarin”, subito ripresa dall’agenzia Ansa per l’Italia.

L’ex calciatore e allenatore argentino, uno dei numero 10 simboli del calcio mondiale, aveva 60 anni, compiuti da poco, meno di un mese fa. Circa dieci giorni fa era stato dimesso dal un ospedale di Buenos Aires dopo essere stato colpito da un problema neurologico, e sottoposto a un intervento chirurgico riuscito. Stavolta nulla è stato possibile, in seguito a un probabile infarto.

Idolo internazionale del pallone, deve all’Europa la sua ascesa fino a diventare un simbolo della sua era, negli anni ’80 e ’90, nelle fila prima del Barcellona e poi del Napoli. Rimanendo il simbolo vivente del club che lo lanciò giovanissimo, il Boca Juniors. Si è laureato campione del Mondo con la nazionale albiceleste nel 1986, eliminò l’Italia in semifinale nel 1990 nelle Notti Magiche e fu squalificato per doping nell’edizione 1994 negli Usa, già nel declino della sua carriera di calciatore. In tanti, tra gli addetti ai lavori, lo considerano il calciatore più forte di sempre.

Da allenatore riuscì a farsi eleggere trainer dell’Argentina, senza ottenere i risultati sperati, per poi girovagare per le panchine, spesso in condizioni di salute precarie. In Messico e in madrepatria le ultime esperienze.

Notizia in aggiornamento