Non solo film. ‘Mamma stasera faccio l’esploratore’: Villa Ghellini propone l’avventura

Quando si dice unire l’utile al dilettevole: apprezzare un patrimonio artistico unico nel suo genere e prezioso per tutta la comunità villaverlese e allo stesso tempo divertirsi. E’ il caso di Villa Ghellini dove per domani sera, mercoledì 5 luglio, l’amministrazione comunale in collaborazione col gruppo ‘Geni.attori’ promuove l’evento ‘Diventa esploratore per una sera‘. Un percorso con premio finale riservato a tutti i partecipanti dove bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni si potranno cimentare in un’avventurosa caccia al tesoro tra le sale e le pertinenze esterne dell’iconico complesso architettonico in centro al paese.

Un percorso guidato coinvolgente e dinamico dove assieme al divertimento garantito, ci sarà l’occasione per ammirare ancora una volta la mostra ‘C’è un paese che porto nel cuore’ per toccare con mano un passato che è stato la vita e la quotidianità di nonni e bisnonni.

E se i ragazzi saranno impegnati a dimostrare coraggio e curiosità, i genitori potranno per una volta gustare il relax e la quiete del parco: per loro infatti, bibita fresca e quattro chiacchere nella splendida cornice di Villa Ghellini.

A chiudere la serata, stavolta riuniti assieme, la proiezione del film d’animazione ‘Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo’ già previsto nella rassegna proposta per tutto il mese di luglio con proiezioni tutti i mercoledì. Per coloro che volessero aderire intanto domani, è richiesta l’iscrizione al link: https://bit.ly/taddeoinvilla