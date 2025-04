Para cycling, in 125 per la gara nazionale in memoria di Valter Corradin

Il tempo grigio e le nuvole basse non hanno scoraggiato i 125 fra atlete e atleti che stamattina di buon’ora, si sono dati appuntamento allo start di via Papa Giovanni XXIII a Villaverla per il 6° Memorial Valter Corradin, valevole come gara nazionale di para cycling.

Ciclisti paralimpici, suddivisi in varie categorie, provenienti da molte regioni italiane e pronti a guadagnarsi non solo il podio ed una medaglia, ma anche la giusta dose di visibilità in previsione della Coppa del Mondo di categoria tra meno di un mese in Belgio. Un evento fortemente voluto dall’attivissima associazione GS Villaverla Asd di cui è componente anche Zelica Corradin, fresca di riconferma quale membro della commissione ParaCiclismo nazionale. Un lavoro comunque di squadra quello andato in scena a Villaverla, per una macchina organizzativa collaudata ed efficiente: a dar man forte durante l’evento infatti, presenti nell’attento presidio lungo il circuito di circa 4chilometri e ottocento metri, anche gli alpini, il gruppo donatori di sangue oltre agli immancabili volontari della Protezione Civile e alla fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale.

E se la kermesse coinvolge sempre per la forza di volontà e la grinta di atleti che hanno saputo fare della difficoltà un punto di forza, emoziona ancora il ricordo di Valter Corradin, indimenticato pilota degli stayer nella disciplina della pista guidando diversi atleti, tra i quali Gentili, Fusarpoli, Vicino e Renosto conquistando anche tre titoli mondiali. Degna conclusione della giornata sportiva, prima delle premiazioni, un ricco pasta party scodellato ancora una volta dalle preziose mani dei volontari. Prima di un arrivederci al prossimo anno da quella che ormai è diventata la patria del paraciclismo d’eccellenza.

