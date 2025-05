Due comunità hanno salutato il sorriso di Marina, morta per un cancro a 38 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Due comunità in lutto per la morte di Marina Cestonaro, morta per un tumore e salutata questa mattina, 10 maggio, per l’ultima volta dalle comunità di Creazzo, dove viveva col marito e il figlio, e Villaverla, suo paese d’origine.

E proprio nella chiesa parrocchiale di Villaverla si è tenuta questa mattina la commossa e partecipata cerimonia funebre della 38enne dal sorriso luminoso.

Nelle ultime settimane Marina era ricoverata all’ospedale San Bortolo di Vicenza per un peggioramento del suo quadro clinico.

Serena, gentile, era conosciuta e apprezzata nelle due comunità. A Creazzo si era inserita in particolare nel mondo scolastico, piangono la scomparsa di Marina Cestonaro, mancata a 38 anni dopo aver lottato con coraggio contro un male incurabile.

Marina Cestonaro lascia il marito Massimo Nichele, l’adorato figlio Diego, la mamma Dialma e il papà Maurizio e il fratello Stefano.

