Stanno andando a casa ma vengono fermati dalla “locale”: giovani trovati con il “fumo”

Mancavano solo 5 minuti al “coprifuoco” ma per cinque giovani del Thienese son stati cruciali: sono stati fermati infatti dalla polizia locale e trovati in possesso di hashish e marijuana e tre su cinque segnalati in Prefettura in quando assuntori.

Il controllo è avvenuto sabato sera a Villaverla in via Roma: erano le 21.55 e due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino, impegnate in controllo congiunto, hanno intimato l’alt a una delle rare vetture in transito, proveniente da Vicenza. A bordo, cinque ragazzi, tutti maschi, tra i quali un minorenne.

“Favorite i documenti” ha detto l’agente, ma nel mentre ha percepito un un forte odore di marijuana provenire dall’abitacolo. Per questo il conducente è stato caldamente invitato a consegnare eventuali sostanze stupefacenti in suo possesso. Il giovane – un ventenne di Zugliano – ha affermato di non averne. Agli agenti però non è bastato e, sottoposto ad una perquisizione personale all’interno del furgone attrezzato della polizia locale, è stato trovato in possesso di 2,46 grammi di marijuana e di un bilancino elettronico di precisione.

E’ stato quindi segnalato alla Prefettura e gli è stata ritirata la patente di guida. Un altro ragazzo che era a bordo dell’auto – un 19enne di Thiene – ha consegnato di sua spontanea volontà due frammenti di hashish che teneva nel portafoglio. A questo punto anche il minorenne ha consegnato agli agenti un involucro di cellophane, contenente 5,09 grammi di marijuana, che teneva nascosti nel calzino della gamba sinistra. Entrambi sono stati pure segnalati alla Prefettura di Vicenza. Negativi invece i riscontri sugli altri due giovani a bordo.