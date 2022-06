Tetto di un capannone in fiamme dopo l’incendio scaturito da un macchinario

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Giornate impegnative per i vigili del fuoco vicentini, ieri chiamati all’opera anche a Villaverla nel tardo pomeriggio a causa di un incendio da domare sul nascere nel capannone della nota azienda Itipack in via Capovilla. La chiamata d’emergenza è giunta alle 18.30 di ieri da via Pasubio, all’interno di un’azienda che produce reggette in poliestere, dopo che un probabile corto circuito a un macchinario per l’essiccazione ha fatto scaturire fiamme che si sono estese fino al tetto della struttura industriale.

Le squadre di pompieri arrivate dalla sede provinciale di Vicenza, dal distaccamento Schio e anche con i volontari di Thiene ha portato sul posto dell’allarme 3 autopompe, 3 autobotti, un’autoscala e in tutto 19 operatori del corpo dei vigili del fuoco. L’intervento tempestivo e in “massa” ha permesso in breve tempo riusciti a circoscrivere il problema, evitando così un incendio generalizzato di tutta la struttura. Nessuna persona è rimasta ferita.

L’incendio che ha interessato il macchinario e il tetto soprastante ha distrutto la copertura in guaina ha prodotto una notevole colonna di fumo visibile a distanza di chilometri. Le cause precise dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, mentre è stata interdetta solo la parte di capannone interessata dalle fiamme. I vigili del fuoco sono rimasti al lavoro a Villaverla fino alla prima serata, dopo aver messo in sicurezza l’area e verificato lo spegnimento di ogni possibile focolaio residuo.