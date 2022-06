Olimpiadi della cultura e del talento: i campioni italiani sono sei studenti di Schio del Tron-Zanella

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Giulia Pisi, Tommaso Bonato, Cristina Masiera, Marta Calesella, Giorgia Pozzan e Martina Maria Trenti sono i Metaverso: sei studenti dell’IIS Tron-Zanella di Schio che si sono guadagnati il titolo di campioni italiani alle Olimpiadi della Cultura e del Talento, e che hanno raccontato la loro avventura a Radio Eco Vicentino, accompagnati dalla professoressa di inglese Barbara Lucchetta.

Le Olimpiadi, arrivate ormai alla 13esima edizione in Italia, sono aperte a tutte le scuole superiori, e per partecipare è necessaria una squadra di sei componenti che verranno messi alla prova in varie discipline, scolastiche e non. La prima parte della sfida sono i Giochi di Galileo, svolti all’interno dell’istituto (in diretta streaming con gli altri concorrenti), che consistono in una serie di domande a risposta multipla relative agli ambiti più vari a cui i concorrenti devono rispondere.

Listen to “I Metaverso, da Schio a Tolfa per vincere le Olimpiadi della Cultura e del Talento” on Spreaker.

Successivamente si passa alle semifinali, svolte sempre in sede scolastica, dove ogni studente deve scegliere una materia tra le sei proposte e svolgere autonomamente la prova, anche qui a risposta multipla, senza l’aiuto o la presenza dei compagni. Le finali di quest’anno, infine, si sono svolte a Tolfa (Roma) dal 5 all’8 maggio, e in questa occasione le squadre sono state sottoposte a diverse sfide: esibizione dei loro talenti e conoscenze, staffetta, creazione di un cortometraggio, fotografia, danza, canto, recitazione e musica.

Tra le oltre duemila squadre di tutta Italia partecipanti al concorso ce ne sono state, comunque, altre due dell’IIS Tron-Zanella che sono arrivate alle finali: i Frigorifero Caldo e i Coatti.

Nonostante alcune difficoltà riscontrate dagli studenti durante le finali (come la scoperta all’ultimo momento di una prova) con la vittoria è arrivato anche il loro meritato premio: una settimana di soggiorno a Malta per tutti i sei componenti del Metaverso.

Tommaso, il capitano della squadra, spiega di essere dovuto entrare in squadra in una situazione di emergenza, dal momento che un altro partecipante si era ritirato; in realtà, tutti ragazzi raccontano di essere stati convinti dagli insegnanti a partecipare al concorso, ma di essere più che soddisfatti del risultato ottenuto e delle nuove amicizie nate: infatti i campioni frequentano, all’interno del Liceo, classi e indirizzi tutti diversi fra loro, e hanno avuto proprio in questa circostanza l’occasione di conoscersi: ormai, come dice Martina “siamo una bellissima squadra”.

Giorgia Frisiero