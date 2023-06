Villa Ghellini preannuncia un’estate di successi: la pièce teatrale fa il pienone

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Villa Ghellini ancora protagonista di vivaci spettacoli in vista di un’estate che si preannuncia calda quantomeno sotto il profilo degli eventi in programma grazie ad un corposo impegno di Amministrazione Comunale di Villaverla ed in particolare di Sara Schizzarotto, quale referente per l’Assessorato alla Cultura.

Ad ottenere un ampio successo ed una partecipazione quasi oltre le aspettative, è stato stavolta lo spettacolo “Frammenti senza luogo“, adattamento libero che si ispira ad alcune pièce teatrali dello scrittore Samuel Beckett e ideato dalla talentuosa Annalisa Bannino. Una performance artistica itinerante dove in alcuni momenti i testi sono stati recitati integralmente, in altri la lettura delle pièce ha costituito il sottofondo della danza, e in altri ancora, tra lo stupore del pubblico presente, le parole sono state infine l’incipit per lo sviluppo del movimento.

Protagonisti della serata che ha potuto godere di uno squarcio di buon tempo, La Compagnia Blu, accompagnata da altri due gruppi di danza, uno di bambine e uno di adulti: ricco anche il palco, con Franco Dal Monego alla batteria e Andrea Buttazzi per la parte recitata. Nella prima parte della serata si è esibito il gruppo di ricerca Ta – Da , accompagnato dalle parole dell’attrice Vittoria Bianchini e sulle note del violoncello di Valentina Cacco. In scena anche un estratto del nuovo progetto di Laura Chemello ‘Relazioni’, particolarmente apprezzato per sensibilità e delicatezza.

La giusta occasione per chiudere in bellezza anche la mostra ‘C’è un paese che porto nel cuore’ dedicata a passato e tradizione popolare che tanto apprezzamento ha riscosso soprattutto tra le scolaresche che per prime non sono volute mancare all’appuntamento con la storia che fu di nonni e bisnonni.