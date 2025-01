Week end al voto per i thienesi del quartiere San Vicenzo. Si rinnova il Comitato

Si va a coprire il “tassello mancante” a Thiene per quanto riguarda l’attribuzione di incarico dei membri dei comitati di quartiere cittadini. Tocca all’area sud della città, con i residenti – e chi abitualmente frequenta la zona, ad esempio per motivi di lavoro – chiamati alla facoltà di votare i propri portavoce nel prossimo fine settimana.

Eleggendo, tra i candidati proposti, i rappresentanti dunque del quartiere di San Vicenzo, nella popolosa area della città altovicentina che ospita l’ex ospedale Boldrini ai confini con il paese di Zanè. Tutte le informazioni attinenti alle operazioni di voto per la composizione di un organo popolare che si ricorda essere consultivo, si possono trovare sul portale web istituzionale del Comune.

Sede di voto allestita in piazza Giubileo, a partire dalle 16 di sabato, di fronte alla chiesa parrocchiale. In base allo statuto vigente hanno diritto di voto tutti gli abitanti che abbiano compiuto i 16 anni di età, coloro che svolgono attività lavorativa nel Quartiere e chi svolge attività a titolo di volontariato in modo continuativo da almeno un anno, con apposita certificazione da presentare come controprova. Per poter votare è obbligatorio essere muniti di documento di riconoscimento valido al seggio, sabato dalle 16 alle 18.30 e domenica dalle 8.30 alle 12.

La lista dei candidati è pubblicata sul sito comunale, sulla bacheca del quartiere e nei punti d’interesse. La votazione si svolge in forma segreta ed è possibile esprimere una, due o tre preferenze. Nel caso vengano indicate tre preferenze devono essere inclusi candidati di entrambi i generi. Nel caso le tre preferenze espresse corrispondano ad un solo genere (tutti maschi o tutte femmine) viene eliminata la terza. I candidati sono 14, tra loro tre donne, con età che va dai 43 agli 84 anni-

“Invito i cittadini a recarsi al seggio – è l’appello del Consigliere Delegato alla Partecipazione Civica, Alberto Vecelli – e a partecipare numerosi a questo momento democratico della vita thienese. Ricordo che è necessario raggiungere del quorum di votanti previsto dallo statuto che per il Quartiere di San Vincenzo è fissato in 160 votanti. I Comitati rappresentano la voce dei Quartieri e costituiscono importanti interlocutori di chi amministra la città“. L’obiettivo del Comitato è promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale attraverso l’approfondimento dei problemi del quartiere, il confronto con l’amministrazione comunale e la promozione di iniziative e proposte per migliorare la qualità di vita nei quartieri.