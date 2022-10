Il saluto a Paola Franco, “pioniera” dei prodotti locali nei Comuni De.Co. e nota fiscalista

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Marano Vicentino piange un’ex amministratrice che aveva speso con senso civico parte del suo tempo per il paese, mentre tutta l’area dell’Altovicentino con le comunità di Thiene e Zanè “in testa” salutano una donna che con la sua professione di commercialista e fiscalista si era fatta conoscere e apprezzare anche sul piano lavorativo, come punto di riferimento per numerose aziende e imprenditori della provincia. Sono in tanti, in queste ore di sconforto, a ricordare Paola Franco, mancata nei giorni scorsi a 72 anni di età a causa di un malore che l’ha strappata ai suoi cari.

Al marito e collega Enrico Fiorin (già assessore a Zanè), insieme ai figli Silvia e Francesco con le rispettive famiglie e i quattro nipoti, si stringeranno intorno all’adorata Paola con gli altri parenti più stretti e chi le è stata vicino nel suo cammino domani a Thiene, dalle 15. La cerimonia religiosa sarà ospitata al Duomo, nel centro cittadino, preceduta dalla recita comunitaria del rosario stasera alle 18.

Oltre che per la rete di relazioni costruite nel tempo in ambito professionale e l’esperienza come presidente del Consiglio Comunale di Marano Vicentino (fino al 2012), il nome di Paola Franco – viveva a Zanè -, è conosciuto per un impegno senza pari che negli anni scorsi lei aveva profuso per i prodotti agroalimentari locali, facendo da guida del tavolo di coordinamento dei Comuni De.Co., occupandosi di tutelare e insieme valorizzare in linea con i tempi moderni quelle “gemme” che caratterizzano il nostro territorio e il mercato, abbinamento la cultura al gusto e alla tradizione locale.

Paola Franco è stata pioniera della sezione di Vicenza e provincia, e segretaria regionale del gruppo “Amici delle De.Co.”, che l’ha saluta così dopo aver appreso la triste notizia della scomparsa improvvisa di uno dei suoi pilastri – e pioniera nel suo ruolo di promotrice attiva della denominazione comunale – più solidi e disponibili oltre che competenti e appassionati: “Accompagnata per mano da angeli, oggi è salita in cielo la nostra cara amica Paola. I nostri pensieri voleranno sempre con lei“.

Paola lascia un ricordo prezioso di sé anche in altre associazioni dell’Alto Vicentino con cui aveva volentieri collaborato nel corso del suo cammino, spinta dal grande amore per la sua terra e per la storia locale che la contraddistingueva.