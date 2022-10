Controlli serrati: denunciato un 34enne per possesso di armi, una persona alla guida senza patente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora controlli intensi sul territorio da parte delle forze dell’ordine impegnate a reprimere episodi di criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini. In tre diverse operazioni sono stati denunciati e sanzionati alcuni soggetti colpevoli di diversi reati. Il primo episodio, ha portato i carabinieri di Schio a denunciare, in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza, un 34enne di nazionalità straniera ma domiciliato nel comune scledense per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, dopo essere stato fermato dalla pattuglia in via Milano, ha mostrato un comportamento sospetto. E’ stato trovato in possesso di uno sfollagente retrattile di 45 centimetri. Non riuscendo a dare motivazioni plausibili ai carabinieri è stato condotto negli uffici di via Maraschn e denunciato, l’arma è stata sequestrata.

Un altro controllo, effettuato sempre dai carabinieri di Schio, ha portato al rinvenimento nei giorni scorsi di 28 grammi di droga. A possedere l’hashish erano tre giovani residenti nei comuni di Santorso e Schio. Dopo un breve interrogatorio sulla sostanza stupefacente intercettata, tutti e tre i soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Vicenza quali assuntori di tale sostanza.

Situazione più grave nel terzo intervento, avvenuto nel territorio comunale di Malo, ancora una volta ad opera dei carabinieri di Schio. Durante il controllo della circolazione stradale, i militari, hanno fermato un’automobile per la verifica di conducente e mezzo, scoprendo che la persona alla guida viaggiava senza la patente di guida in seguito ad una precedente sospensione. Al termine degli accertamenti il soggetto è stato sanzionato con una pesante multa, per la violazione al codice della strada di guida con patente sospesa, a cui conseguirà la sanzione accessoria della revoca del titolo di guida, mentre l’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.