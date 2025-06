In marcia – e retromarcia – con l’auto sul porticato del supermarket (VIDEO)

Chi lo sa se la fretta di ripartire e “dribblare” gli ostacoli dipendeva dall’imminente inizio della finale di Champions League di sabato scorso tra Inter e Paris Saint-Germain oppure, spiegazione forse più plausibile, semplicemente l’automobilista al volante dell’utilitaria si era spazientita e ha cercato una “via di fuga” rapida. Per quanto avventurosa.

Fatto sta che lo scorso week end, per la precisione sabato 31 maggio poco dopo le 19, più di qualcuno di passaggio per il centro di Zanè ha assistito a uno show imprevisto. E mai registrato da queste parti.

E il termine “registrato” non viene usato a caso. Una manovra piuttosto azzardata quella compiuta dalla donna al volante della Smart, con gli immancabili smart(phones) a spuntare per riprendere il memorabile momento, divenuto virale bell’Altovicentino tra chat e social nei giorni successivi. Tornando sul fuori programma che ha strappato in diretta sia risate (in maggioranza) che qualche impropero (silenziato nell’audio), risulta evidente il rischio corso che l’utilitaria, per quanto di piccole dimensioni, rimanesse incastrata tra le pareti e vetrate del condominio che ospita il supermarket visibile nella clip video, e i pilastri di sostegno dello spazio porticato.

Sfiorate per questione di un paio di centimetri, prima in avanzamento e poi in retromarcia, una volta che la persona alla ricerca di un varco utile si rendesse conto del “vicolo cieco” a cui stava andando incontro. Consigliata sul da farsi, si fa per dire, da clienti di un bar e del supermercato usciti tra l’incredulità generale. E stupefatti di fronte alla scena che mai avrebbero potuto prevedere. Va assicurato che nessuno si è fatto male nell’occasione, e che nessun danno è stato provocato. Salvi perfino gli specchietti retrovisori, che certo hanno trascorso dei minuti da brivido. “Passi”, invece, per l’infrazione commessa, senza dubbio da non ripetersi.

A parziale giustificazione del tentativo – che definire come bizzarro è il minimo sindacale – di uscire dal parcheggio in maniera così avventata, si può addurre il posteggio “selvaggio” di più motocicli in via Ferrarin. Pare che impedissero il passaggio della Smart bianca. O, almeno, così si dice in paese, ma la manovra “fai da te” non ha certo aggirato il problema con la spericolata manovra.

Fatto sta che le clip video riprese dai telefonini hanno immortalato una scena inedita che da giorni ormai ha fatto e continua a far sorridere non solo i cittadini residenti di Zanè. Ma anche gli amici di amici, per il “potere” delle tecnologie moderne. Per una volta, si auspica, senza puntare il dito contro nessuno, con l’epilogo del “tutto è bene ciò che finisce bene” a chiudere la vicenda. Magari da non replicare in futuro, nemmeno in occasione di una finale di Champions League.

