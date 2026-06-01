Perde il controllo del Suv e sfonda la vetrata del bar: danni e paura. Video

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Le immagini della telecamera interna sono eloquenti: al “So.ma Cafè” di via Manzoni a Zanè, un tranquillo pomeriggio avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. E solo il caso, ha evitato che ai danni materiali – ingentissimi – si aggiungesse il ferimento di qualcuno fra i presenti.

E’ successo tutto nel tardo pomeriggio di venerdì quando un avventore del locale, nel ripartire dopo una sosta, avrebbe perso il controllo del cambio automatico del suo Suv – probabilmente inserendo la marcia sbagliata – e finendo per travolgere a velocità sostenuta parte del plateatico, prima di mandare in frantumi la vetrata del bar stesso entrandoci con la parte anteriore per poi retrocedere quasi di rimbalzo. Increduli e sgomenti i clienti e una delle bariste, che pochissimi istanti prima, intenta a pulire, si trovava giusta nella traiettoria del veicolo: attimi provvidenziali che però hanno fatto la differenza, salvandole la vita.

Un bar molto frequentato ed in ottima posizione che, grazie all’intraprendenza dei suoi gestori, ha comunque proseguito nella sua attività senza interruzioni: nonostante i tanti danni per i quali – pare – si sia comprensibilmente offerto di rimediare da subito anche lo sfortunato conducente.

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