Maniche rimboccate, strette di mano e “buoni fatica” per i ragazzi laboriosi di Thiene

Anche a Thiene ottima risposta da parte dei giovani che hanno aderito all’iniziativa “Ci sto? Affare fatica!”, conclusa con una breve cerimonia venerdì scorso con i ragazzi laboriosi a venire ricevuti dal sindaco locale, Giampi Michelusi. Per loro la consegna dei “buoni fatica” nella sede di Officina Giovani, e i complimenti da parte dell’amministrazione comunale e di tutte le associazioni coinvolte nella proposta di promozione sociale.

Il progetto, coordinato da Radicà Onlus e finanziato dal Comune di Thiene, dal Lions Club Thiene Host e dalla Bcc Veneta, si è svolto a Thiene da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto con la partecipazione di 30 ragazze e ragazzi e la guida dei tutor.

“Vi esprimo l’apprezzamento per il vostro impegno, per la dedizione e per l’energia che avete messo in ogni attività svolta – ha detto il Sindaco -. Avete reso più belli e accoglienti spazi e arredi destinati ad altri giovani e, contemporaneamente, avete dato testimonianza di come sia possibile dare il proprio concreto contributo per la collettività con spirito di squadra, senso di responsabilità e amore e cura per l’ambiente e la città. Siate orgogliosi di ciò che avete realizzato e continuate a vivere con entusiasmo ed energia le piccole e grandi sfide di ogni giorno”.

Più in dettaglio, due squadre hanno lavorato alle scuole secondarie di primo grado Bassani per la tinteggiatura delle aule e una terza all’Officina Giovani, dove ha sistemato e ridipinto due scaffali in metallo, recuperati dai magazzini comunali e destinati alle due aule studio, e ha ritinteggiato la sala dedicata al consumo dei pasti. Per tutti coloro che si sono rimboccati le maniche in questi giorni un premio costituito da un buono spesa.

All’evento erano presenti anche il dirigente dell’Istituto Comprensivo di Thiene, Francesco Crivellaro, e Nazzareno Leonardi, presidente del Lions Club Thiene Host, l’associazione che ha sostenuto concretamente le iniziative thienesi. “Il Lions Club spiega Nazzareno Leonardi – sostiene le iniziative di impegno sociale e questa è una proposta di valore che appassiona e coinvolge i giovani”.

