Malore in casa, pompieri in soccorso di una persona anziana rimasta chiusa all’interno

Intervento congiunto di vigili del fuoco, polizia locale e sanitari del 118 al mezzogiorno di oggi nel centro di Zanè, dove un residente avrebbe presentato non meglio noti problemi di salute mentre era solo in casa. Tanto da rendere necessario con urgenza l’invio di una squadra dei pompieri del distaccamento altovicentino per liberare una via d’accesso per i soccorsi.

Questi ultimi citati hanno scardinato una porta per consentire al personale del Suem di raggiungere l’inquilino in difficoltà, in quel momento solo nell’abitazione, e prestargli le prime cure per poi stabilizzarlo.

Si tratterebbe di una persona anziana, ma si tratta di un dettaglio da confermare in base ad un aggiornamento atteso nelle prossime ore, ricoverata poi in codice rosso all’ospedale di Santorso dopo averla assicurata all’autoambulanza giunta nei pressi tra piazzale Roma e via Roma, nel cuore del paese.

I soccorsi intervenuti dopo l’allarme scattato dalla centrale operativa del Suem alle 12.17 hanno agito con tempestività, raggiungendo il cittadino zanediense bisognoso di aiuto le cui generalità per ora non sono note, al pari delle condizioni di salute dopo il ricovero in gravi condizioni al polo sanitario di Santorso. Le indiscrezioni raccolte nel centro cittadino parlano di un possibile malore improvviso, forse a seguito di un incidente domestico.

La notizia è in aggiornamento