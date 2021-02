Occhio alle truffe “al campanello”. Finti tecnici di Vi.Acqua cercano di accedere in casa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La segnalazione proviene da Zanè, ed è la società di gestione delle risorse idriche Vi.Acqua a diffondere l’avvertimento a tutta la cittadinanza del paese altovicentino, che in realtà però si amplia a tutte le famiglie del maxi bacino gestito dall’azienda partecipata. In seguito a un episodio verificatosi sabato scorso, si sconsiglia di dare credito a sedicenti agenti incaricati di verificare bollette e proporre una sorta di concorso a premi riservato agli utenti.

Tutto falso, però, visto che Vi.Acqua ha fatto sapere attraverso un comunicato ufficiale di non aver mai attivato alcuna iniziativa del genere nè di aver autorizzato il proprio personale a proposte simili “porta a porta”.

Nell’episodio citato che ha fatto scattare i dovuti approfondimenti e poi la segnalazione di smentita categorica, due o forse tre presunti tecnici hanno cercato di aver accesso ad un’abitazione di un’anziana, in quel momento sola in casa, in via Michelangelo a Zanè, area piuttosto isolata che introduce alla campagna circostante. Tutto si è concluso in ogni caso senza patire alcun danno o ammanco da parte della donna, visto che la pensionata dopo aver ascoltato le pretese dei due giovani presentatisi alla porta non si è fidata fino in fondo di questi sconosciuti, evitando così un probabile tentativo di truffa oppure di furto.

“Facendo seguito ad alcune segnalazioni ricevute – così recita il testo diffuso sia agli organi di stampa locale che agli enti locali per dovuta informazione -, Viacqua invita i cittadini a prestare la massima attenzione a possibili tentativi di truffa messi in atto da persone che si presentano nelle case come tecnici dell’azienda che cercano di accedere all’abitazione per leggere il contatore e controllare alcune bollette, parlando di un concorso a premi. Iniziativa che viene smentita su tutti i fronti”.

Si ricorda che in caso di sopralluoghi presso le abitazioni i tecnici della società sono sempre muniti di tesserino identificativo che può essere verificato contattando il numero verde 800.154.242 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13) e non richiedono in alcun caso pagamenti diretti delle prestazioni o eventuali spostamenti in casa di oggetti preziosi. In tutti i casi sospetti o dubbi, si invita a contattare il numero sopra citato o ad avvisare le forze dell’ordine e a non far entrare nessuno all’interno della propria abitazione”.