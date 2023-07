Rissa col fornitore, ristoratore cinese lo prende a martellate

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza un 35enne ristoratore di origine asiatiche con attività a Zanè, che dovrà difendersi dall’accusa di lesioni personali dolose aggravate per l’uso di un martello per una lite avuta con un suo fornitore.

Il ristoratore, S.J., intorno alle 12.30 di mercoledì 19 luglio, si trovava nel suo ristorante a Zanè quando ha ricevuto un suo fornitore, 28enne di origini senegalesi residente nel bresciano, in zona per una semplice consegna. Tra i due sarebbe nato un alterco per futili motivi a tal punto che, dopo le offese, il ristoratore ha impugnato un martello, che aveva a portata di mano e ha colpito al capo il giovane senegalese. Subito dopo, come da richiesta pervenuta al 112, sono arrivati gli uomini di turno della radiomobile della Compagnia di Thiene: i militari, dopo aver individuato la parte offesa sanguinante, lo hanno invitato a farsi medicare al pronto soccorso di Santorso. Contestualmente i militari hanno sequestro il martello usato poco prima e identificavano il ristoratore il quale, accompagnato negli uffici di via Lavarone, alla presenza di una interprete di lingua cinese, è stato sottoposto al foto-segnalamento e alle restanti incombenze di rito.

Nella stessa giornata di mercoledì intanto, il giovane fornitore dopo aver ricevuto le cure mediche per ferita al capo guaribili in dieci giorni, ha presentato denuncia-querela nei confronti dell’aggressore.