“School in progress” a Zanè: nuova rotatoria e avanzano i lavori per la primaria unificata – VIDEO

L’ultimazione della nuova rotatoria che fungerà da via da accesso all’imminente plesso unificato delle scuole primarie di Zanè è la prima opera tangibile realizzata e funzionale alla struttura pubblica in via di costruzione. L’opera viabilistica sorge lungo via De Gasperi, la strada che di fatto congiunge le due “anime” della cittadina altovicentina, il “Centro” e le “Campagne”, legate alle due storiche parrocchie.

Un recente sopralluogo da parte dell’amministrazione comunale locale insieme ai tecnici al lavoro “fa il punto” sull’avanzamento dei lavori, fornendo un’immagine aerea del cantiere e degli esterni, compresi i parcheggi.

In questi giorni di fine luglio la ditta appaltatrice ha incaricato operai e tecnici alla lavoro della fase di completamento dell’isolamento e della coibentazione della copertura della struttura scolastica. Altre squadre edili sono al lavoro all’interno per l’installazione degli impianti tecnologici, i rivestimenti in terni e parte della pavimentazione per i locali adibiti a servizi igienici. Nel contempo in questi giorni sono iniziate le pose degli infissi, il tutto con l’obiettivo di rispettare il cronoprogramma aggiornato dei lavori, iniziati nei mesi appena precedenti allo scoppio della pandemia con tutte le difficoltà del caso tra reperimento materie prime e rivalutazioni dei costi. Il progetto iniziale prevedeva un costo di circa 6 milioni di euro, comprensivi dello spazio pubblico costituito dall’Auditorium.

“Considerata la scelta progettuale di realizzare un edificio ad un unico piano, la collocazione delle aule allineate sul fronte sud – si legge in una nota diffusa dal Comune di Zanè – è sembrata la più idonea dal punto di vista dell’orientamento. La scuola è stata progettata in modo da ottenere le migliori condizioni di soleggiamento per le aule, esposte a sud, e il miglior rapporto tra i diversi spazi scolastici. Lo spazio fronteggiante le aule si apre con un ampio spazio verde, dove possono essere realizzate attività didattiche all’aperto. Materiali, tecnologie all’avanguardia e scelte progettuali sono stati pensati e pianificati per garantire il maggior comfort ambientale possibile per i futuri fruitori (alunni ed insegnanti)”.