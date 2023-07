Previsioni meteo 28-30/07, tempo in prevalenza sereno con nuove nubi in arrivo domenica

SITUAZIONE GENERALE

Secondo le previsioni fornite dal servizio meteo di Arpav Veneto persistono delle correnti dai quadranti occidentali che insistono sull’Europa, convogliando in quota a tratti modeste saccature con passaggi d’aria umida e instabile, mentre al suolo sull’area mediterranea persiste l’alta pressione. Per il Veneto ne consegue un periodo con nubi alternate a spazi di sereno, a tratti alcune precipitazioni e temperature non molto elevate.

VENERDI 28 LUGLIO

Moderata variabilità, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi, questi ultimi più consistenti in montagna. Precipitazioni in gran parte assenti, salvo alcuni possibili fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale più che altro di sera sulle zone montane; temperature in aumento.

SABATO 29 LUGLIO

Tempo nel complesso variabile ma con spazi di sereno più presenti fino a metà giornata e comunque più persistenti in pianura, maggiori addensamenti nuvolosi in montagna specie dal tardo pomeriggio in poi, associati a crescente instabilità. Precipitazioni inizialmente assenti, salvo possibili locali fenomeni di notte sulle zone più a nord; probabilità in successivo aumento sulle zone centro-settentrionali, per piogge sparse a crescente carattere temporalesco; entro fine giornata non si esclude qualche locale temporale intenso. Temperature in aumento, moderato riguardo alle minime e generalmente lieve riguardo alle massime.

DOMENICA 30 LUGLIO

Tempo variabile, a tratti anche instabile, con significativi addensamenti nuvolosi e spazi di sereno più presenti nelle ore centrali. Fasi di fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale; la probabilità sarà più alta fino al mattino su pianura e Prealpi, poi subirà una discreta diminuzione, di sera tornerà ad aumentare sulle zone montane e pedemontane. Le minime subiranno sulle zone costiere variazioni lievi e altrove un moderato aumento specie sulle zone montane, le massime un contenuto calo soprattutto sulla bassa pianura e per il resto variazioni poco significative.

EVOLUZIONE

Variabilità, con nubi irregolari più insistenti sulle zone montane e maggiori spazi di sereno su quelle pianeggianti; fasi di precipitazioni sparse soprattutto sulle zone montane e pedemontane, con rovesci o temporali; le temperature in quota diminuiranno soprattutto riguardo ai valori massimi, su bassa pianura e costa aumenteranno un po’ specie a nord-est, altrove subiranno contenute variazioni di carattere locale.