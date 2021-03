Scontro frontale dopo la sterzata per evitare un terzo veicolo. Ferita una passeggera

Una chiamata con richiesta di intervento rapido di soccorritori del 118 e forze dell’ordine è giunta intorno alle 12.40 di oggi dopo lo scontro frontale tra due auto che si è registrato in prossimità dell’incrocio tra via Trento e via Verdi, a poca distanza dal centro di Zanè.

A bordo dei due veicoli in tutto tre persone, i due conducenti e un passeggero: un 40enne al volante di una Volkswagen Passat, e due donne all’interno di una Peugeot 206. Ad avere la peggio in seguito allo scontro proprio una delle due – la più anziana delle presenti nell’abitacolo -, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso in codice giallo.

Qualche contusione superficiale, in ragione delle forza d’urto dopo l’impatto dei “musi” dei veicoli coinvolti nell’incidente, per le due persone al volante. L’uomo al volante della Passat si è poi recato in pronto soccorso per accertamenti. Le due auto venute a contatto si trovavano al volante in prossimità dell’incrocio semaforico tra via Verdi e via Trento. Le dinamiche e le conseguenti responsabilità in merito allo scontro mezzogiorno e mezzo saranno determinate dai rilievi di polizia locale e comunicate in un secondo momento: dalle prime informazioni ci sarebbe il concorso di un terzo mezzo in origine all’incidente: per evitare il quale, sembra, l’automobilista a bordo della Passat si è scontrato con la Peugeot che proveniva dalla direzione opposta.

La donna ferita era comunque rimasta cosciente al momento dell’arrivo dei sanitari del Suem, che l’hanno stabilizzata e caricata con cura in ambulanza. Non sarebbe dunque in pericolo di vita anche, se in questi casi, si dovrà attendere il decorso post trauma sotto osservazione. Sul posto si sono immediatamente recate anche due pattuglie del consorzio di polizia locale Nord Est vicentino, che hanno chiuso un tratto di strada di un centinaio di metri lungo via Trento, in prossimità del parco e degli impianti sportivi.