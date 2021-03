AstraZeneca efficace al 79% per lo stop alla malattia e al 100% per le ricadute

Il vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 è efficace al 79% per l’arresto della malattia ed al 100% nella prevenzione di una ricaduta per persona che avevano già contratto il virus. E’ il risultato di uno studio della sperimentazione condotta negli Stati Uniti, dove ora l’azienda potrà chiedere alla Food and Drug Administration l’autorizzazione anche all’uso di emergenza.

Secondo i ricercatori, il vaccino è stato ‘ben tollerato’ dai circa 21mila volontari (sui 32mila partecipanti totali) che hanno preso parte alla sperimentazione e che avevano ricevuto almeno una dose, mentre il Comitato Indipendente per il Monitoraggio della Sicurezza dei Dati non ha riscontrato un aumento del rischio di trombosi. Lo studio includeva due dosi di vaccino somministrate a quattro settimane di distanza.

Soddisfazione da chi ha condotta questa nuova sperimentazione sul siero AstraZeneca. Il professor Ann Falsey, medico dell’University of Rochester School of Medicine degli Stati Uniti, nonchè co-lead Principal Investigator per lo studio, ha infatti dichiarato: “Questi risultati riconfermano i risultati precedenti in tutte le popolazioni adulte, ma è entusiasmante vedere risultati di efficacia simili nelle persone di età superiore ai 65 anni per la prima volta. Questa analisi convalida il vaccino AstraZeneca Covid-19 come un’opzione di vaccinazione aggiuntiva necessaria, offrendo la certezza che gli adulti di tutte le età possono beneficiare della protezione contro il virus”.