Serata di lancio per il team Bardiani CSF Faizanè: ciclisti in ciclamino per stupire e appassionare

Presentazione in grande stile, colori sgargianti, voglia di sudare e pedalare e soprattutto di alimentare e rilanciare una passione genuina per il ciclismo. Il tutto, ieri sera a Zanè, nella sede di un’azienda che ha deciso di affiancare un team di primo piano nel panorama ciclistico internazionale: il Bardiani CSF Faizanè, pronto a scattare sui pedali per la stagione 2020 ormai prossima allo start ufficiale. Svelate nel vernissage altovicentino di ieri sera sia le nuove divise da corsa sgargianti che le moderne – e leggerissime nel telaio – biciclette affidate a muscoli, fiato e cuore dei ciclisti ingaggiati per portare in alto i colori del team italiano a forte spinta vicentina.

A fare gli onori di casa i fratelli Martino, Maurizio e Gabriella Dal Santo, titolari di Faizanè (specializzata in produzione di materie plastiche e termoplastiche), che hanno regalato una serata speciale a chi della bicicletta ha fatto una professione da atleta, e a tutti quanti nei più disparati ruoli e incarichi seguiranno le gesta sportive dei ciclisti in rampa di lancio. A salutare la compagine schierata e gli invitati al vernissage il sindaco locale Roberto Berti, accompagnato dagli assessori e delegati allo sport di Zanè – Adalberto Zavagnin – e anche delle “vicine di casa” altovicentine Schio e Thiene, vale a dire Aldo Munarini e Giampi Michelusi. Poi spazio ai brindisi, delle foto di rito e della passerella di presentazione ad uno ad uno di tutti i protagonisti, dalla “base” vicentina del club.

Tutto pronto per presentarsi alle corse nazionali e internazionali del circuito “Professional” ma anche del World Tour, tutto curato in ogni dettaglio, auspicando di scattare sui pedali nell’appuntamento clou del Giro d’Italia. “Partecipare alla corsa rosa è come essere alle Olimpiadi – ha dichiarato Martino Dal Santo in una recente intervista al portale specializzato Tuttobiciweb -. Speriamo di esserci pure noi. Nel 2019 sicuramente l’Androni ha fatto meglio di tutti, ma il nostro obiettivo per la prossima stagione è quello di superarli e quindi di diventare la miglior squadra Professional d’Italia”. Un gruppone da 20 ciclisti selezionati costituisce la formazione 2020, con i nomi italiani di Carboni, Pelucchi, Albanese e Lonardi a far da traino per aspirazioni e speranze. Il range d’età va dai 21 ai 31 anni, giovane e di talento. Un #Greenteam, concetto chiave evidenziato più volte nel corso della serata.

Biciclette Eureka Air disc prodotte dal marchio Guerciotti in vernice nera con inserti ciclamino, divisa ufficiale realizzata da Alè Cycling dai toni cromatici originali. Nulla di banale, quindi, così come la passione che si rinnova trovando energie ed entusiasmo per gli sprint che attendono la nutrita squadra allestita nel corso dell’autunno. Alla guida del team un nome noto del ciclismo italiano, Bruno Reverberi, che ha trovato solido supporto nella famiglia Dal Santo, a sua volta spinta dal ricordo del padre Pietro, fondatore dell’azienda, tifoso e sostenitore dei campioni di sella, manubrio e pedali.

