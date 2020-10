Zanè omaggia e saluta due “sue” donne medico in servizio per decenni in paese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La comunità di Zanè ringrazia due donne che in paese si sono fatte conoscere e apprezzare per alcuni decenni grazie al loro servizio di paladine della salute. E’ giunto nei mesi scorsi il momento del meritato riposo per la pediatra Giovanna Ziglio e il medico di base Luciana Marcante, ricevute e salutate in Municipio dall’amministrazione comunale con doveroso omaggio per contro della cittadinanza zanediense che a lungo entrambe hanno assistito.

Dagli studi medici di via S. Pio X e via Ferrarin, tra l’altro distanti tra loro appena 200 metri in linea d’aria, le due donne dottoresse hanno incontrato generazioni di piccoli – anche bebè nel caso della specialista in pediatria – e adulti cittadini, oggi virtualmente uniti nel momento della consegna di un quadretto con una litografia della sede comunale in ricordo del lungo servizio svolto.

A riceverle nei giorni scorsi, in due distinti momenti, sono stati il sindaco di Zanè Roberto Berti, gli assessori, i consiglieri con delega ed il segretario comunale cittadino. Per le dottoresse un riconoscimento simbolico come “premio” per il traguardo raggiunto della pensione, ma soprattutto per il loro operato in campo professionale, a stretto contatto con le famiglie per sostenerle nel campo primario della salute.

“La dottoressa Giovanna Ziglio, Medico specialista in Pediatria, e la dottoressa Luciana Marcante, Medico di famiglia, – questa la nota espressa a margine dei due momenti di incontro in Municipio – hanno svolto il proprio lavoro con professionalità e dedizione e l’Amministrazione Comunale ha dunque ritenuto doveroso ringraziarle per il prezioso servizio reso. Grazie ancora ad entrambe a nome di tutta la comunità!”