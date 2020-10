Previsioni meteo 16-18/10. Temperature in rialzo e tempo in miglioramento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

VENERDI’ 16 OTTOBRE

Nel primo mattino sarà possibile ancora qualche locale pioviggine in esaurimento sul vicentino occidentale. Il cielo resterà per lo più nuvoloso fino al tardo pomeriggio, quando avremo delle schiarite via via più ampie. Temperature stazionarie, o in lieve aumento le massime.

SABATO 17 OTTOBRE

Giornata all’insegna della variabilità sul vicentino. Le nubi si alterneranno a momenti soleggiati. Non sono previste precipitazioni. Temperature diurne in aumento in pianura dove si registreranno punte di 14-15°C

DOMENICA 18 OTTOBRE

Bella giornata di sole con poche nubi su tutta la provincia. Estremi termici in pianura tra 5 e 16°C

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Da inizio della prossima settimana si avvertirà un aumento delle temperature, soprattutto sui rilievi dato che lo zero termico andrà anche oltre i 3000m. Tempo stabile almeno fino a mercoledì 21 ottobre.