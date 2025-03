A 15 anni spaccia hashish e marijuana in paese: baby-pusher denunciato dopo gli appostamenti

La polizia locale NordEst Vicentino ha denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia un 15enne di Zugliano per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il baby-pusher è stato individuato dopo una serie di appostamenti, originati da diverse segnalazioni pervenute al comando di via Rasa anche dal sindaco di Zugliano Sandro Maculan. Il 15enne era già attenzionato dalle forze dell’ordine, ma nei giorni scorsi son iniziati dei veri e propri appostamenti, che alla fine hanno dato frutto.

Gli agenti hanno effettuato una serie di controlli di alcune zone “sensibili” del territorio comunale, indicate come spazi in cui sono soliti ritrovarsi alcuni adolescenti del paese dediti ad attività quantomeno sospette. Così, pochi minuti dopo le 16 di martedì scorso, 18 marzo, una pattuglia in abiti borghesi ha intercettato uno dei ragazzi in ciclomotore in via Brenta a Centrale di Zugliano (poco lontano dalla scuola primaria): lo hanno seguito e si sono posizionati in luogo defilato non appena questi si è immesso e quindi fermato al termine di una strada chiusa.

Lo hanno quindi visto scambiare della sostanza stupefacente con un altro adolescente, che si è a sua volta avvicinato con uno scooter e che gli ha consegnato una banconota in cambio di un piccolo involucro. Appena il presunto acquirente si è allontanato dal luogo dello scambio, è stato intercettato da un’altra pattuglia della polizia locale: a specifica richiesta, il ragazzo ha consegnato spontaneamente 1,74 grammi di hashish appena acquistata.

La pattuglia in borghese, avvertita dai colleghi, ha quindi deciso di concentrare l’attenzione sul ragazzo in ciclomotore, che nel frattempo si è allontanato. Un’ora e mezza dopo è stato nuovamente intercettato mentre si incontrava con un altro ragazzo a cui, anche in questa occasione, ha consegnato un involucro ricevendo in cambio del denaro. A questo punto gli agenti sono intervenuti e hanno fermato i due in flagranza dell’azione di cessione: in questo caso il giovanissimo acquirente aveva appena acquistato 0.80 grammi di marijuana, mentre il venditore teneva, nascosti nei vestiti, altri 2 grammi della stessa sostanza.

La successiva perquisizione in casa del giovanissimo pusher, eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria, ha portato al rinvenimento di altri 175 grammi di hashish, 40 grammi di marijuana nonché di 2 bilancini elettronici ed altro materiale per il porzionamento ed il confezionamento delle dosi. Tutto è stato posto sotto sequestro e il 15enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia per il reato di cessione e detenzione di droga ai fini di spaccio. I due giovanissimi acquirenti sono invece stati segnalati alla Prefettura di Vicenza in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.

Il commento del sindaco Maculan

“Ringrazio la polizia locale del consorzio NeViI per gli importanti interventi realizzati. Alcuni cittadini – spiega il sindaco di Zugliano Sandro Maculan – ci hanno segnalato delle situazioni anomale e come amministrazione abbiamo doverosamente chiesto la collaborazione delle forze dell’ordine. Siamo preoccupati per l’aumento del consumo di sostanze tra giovanissimi, recentemente confermato dai servizi. Pensiamo sia necessario mettere in campo azioni che vadano ad integrare le proposte educative e di prevenzione già attive Zugliano. Penso anche sia opportuno lavorare in sinergia con le famiglie e con la scuola”.