Gruppo di ragazzi attraversa la strada di corsa, per gioco. “Episodi sporadici, monitoriamo”

Secondo chi li ha visti all’opera, si tratterebbe di ben più che una bravata. Semmai di una vera e propria sfida, di un’incosciente ricerca di brividi e di adrenalina, che però mette in pericolo l’incolumità propria e degli automobilisti di passaggio sulle strade di Zugliano. Un gruppo di 6/7 adolescenti dai 14 ai 16 anni avrebbe in alcune occasioni attraversato la strada provinciale in massa, di corsa, attendendo l’arrivo delle automobili per lanciarsi di scatto da una parte all’altra della carreggiata. Una sorta di emulazione, probabilmente e purtroppo, di presunte prove di coraggio mutuate da qualche film e “adattata” alla realtà di un paese di provincia. Chi li ha visti sarebbe pronto a giurare non si sia trattato di un caso.

L’ultimo episodio è stato “denunciato” via social da un’automobilista vicentina e sarebbe accaduto sabato scorso in via Libertà, tra le due rotatorie vicino al cimitero. Con l’intento – e l’apprezzabile senso civico – di mettere in guardia i fruitori della strada da atti insensati e imprevedibili di questo genere. Una condotta non solo sciocca che potrebbe costare caro ai bulletti armati di cuor di leone, oltre che guai seri a potenziali investitori loro malgrado. I giovanissimi protagonisti dell’idiozia sarebbero stati rimbrottati da chi li ha visti all’opera. E alcuni dei loro genitori informati. Oltre alle segnalazioni al sindaco e agli agenti impegnati nel controllo dell’area di fronte a esercizi pubblici su un lato della strada. Da verificare se tutto ciò basterà a stoppare un comportamento tanto imprudente quanto deleterio.

“Una segnalazione in merito era giunta in Comune – informa il sindaco Sandro Maculan interpellato a riguardo -, già alcuni mesi fa. Comportamenti scriteriati da parte di gruppi di ragazzi ci sono stati in passato, ma non possiamo accusare nessuno senza certezze e con motivazioni vaghe. Negli ultimi tempi la situazione sembrava più tranquilla, speriamo si tratti di episodi sporadici. Da parte nostra oggi possiamo fare un nuovo richiamo alla responsabilità genitoriale, continuare con il monitoraggio già in atto da tempo e abbiamo chiesto proprio stamattina alle pattuglie di polizia locale di prestare attenzione all’area citata nel corso dei giri periodici nel territorio di Zugliano”.