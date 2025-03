E’ Casa Dalla Rovere la prima comunità vicentina per adolescenti con disagio psichico

L’importanza e la valenza del progetto era percepibile, venerdì scorso 21 marzo, già guardando a Thiene il parterre degli ospiti dell’inaugurazione di Casa Dalla Rovere: una ministra in collegamento, (quella alla disabilità, Alessandra Locatelli), un’assessora regionale (quella a sanità e sociale, Manuela Lanzarin), una ventina di sindaci, parlamentari e consiglieri regionali, il presidente della Provincia Nardin, il primo cittadino di Vicenza Possamai, il direttore generale dell’Ulss 7 Bramezza, nonchè rappresentanti del mondo economico (con in testa il presidente della Camera di Commercio Guido Xoccato), delle forze dell’ordine e della chiesa, a parte dal vescovo emerito di Padova, Antonio Mattiazzo.

E tutti hanno avuto parole di gratitudine per tre ottantenni generosi, indomiti e lungimiranti, che fra loro sia apprezzano e si stimano e che hanno contribuito alla realizzazione della prima comunità educativa riabilitativa del vicentino per adolescenti con problemi psichici.

Le tre anime belle che hanno concretizzato il progetto sono Sante Bressan, presidente della Fondazione di Comunità Vicentina per la Qualità di Vita (QuVi), don Beppe Gobbo, fondatore della cooperativa sociale Radicà a Calvene e Ambrogio Dalla Rovere, filantropo che con la generosità sua e della sua famiglia ha permesso di far diventare realtà il sogno di dotare il vicentino di una struttura che possa accogliere ragazzi e ragazze fra i 12 e i 18 anni che affrontano il disagio psichiatrico.

1 di 13

Fra le tante e tante parole spese nel corso della cerimonia (alla quale hanno inviato un saluto anche il Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e il presidente della Regione Luca Zaia), fra momenti di vera commozione e sentimenti di gratitudine e soddisfazione, hanno fatto riflettere soprattutto le parole de vescovo Mattiazzo, che, interrogandosi sul perchè, oggi, di tanta fragilità giovanile, ha ricordato come “ci sia nell’adolescenza una risorsa inesauribile, lo spirito. Quando manca lo spirito, non si riescono a sostenere le fragilità fisiche e della psiche. Abbiamo avuto un segno dell’importanza dello spirito nell’esempio di vita che è stato Sammy Basso“.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.