I cento anni della Banda di Centrale: festeggiamenti al via

Domenica 3 dicembre alle ore 17, nella sala polivalente Zagorà, il Corpo Bandistico di Centrale di Zugliano con il suo tradizionale concerto aprirà il ricco calendario di eventi natalizi previsti nel Comune.

Il gruppo musicale in quell’occasione darà avvio all’anno del centenario: risale infatti al lontano dicembre del 1924 la fondazione della banda. “Nel corso del prossimo anno – spiega il direttore (e sindaco) Sandro Maculan – quindi saranno diverse le occasioni per fare memoria di questo sodalizio musicale che in tanti anni ha accompagnato la storia del paese in occasione di innumerevoli servizi civili e religiosi e allietando il pubblico con buona musica”.

Il Corpo Bandistico di Centrale oggi è una realtà solida che conta più di quaranta musicisti, quasi tutti provenienti dall’ambito comunale. Nei giorni scorsi a quattro suonatori è stato consegnato un riconoscimento per i loro cinquant’anni di attività bandistica. Diego Maculan, Ugo Maculan, Giuliano Dagli Orti (attuale presidente) e Sandro Maculan (attuale direttore) hanno infatti iniziato assieme, giovanissimi, a suonare nella banda nel 1973.

Nel concerto del 3 dicembre a precedere la banda senior ci sarà una breve esibizione della junior Band di Centrale, costituita da una ventina di giovani allievi, diretti da Matteo Berlaffa e Simone Dagli Orti. A Centrale di Zugliano, infatti, la tradizione musicale si rinnova e continua ad accompagnare le diverse generazioni.