La Provinciale 67 più sicura: 400mila euro dalla Provincia per la ciclabile di via Maso

Il Comune di Zugliano potrà realizzare il prolungamento della pista ciclabile di via Maso grazie a 400 mila euro che la Provincia di Vicenza ha destinato come contributo per incentivare le opere di messa in sicurezza ed efficientamento della rete viaria e che vedono come protagonista la Strada Provinciale 67.

E’ stata quindi accolta la richiesta di contributo che consentirà il completamento della ciclabile dall’altezza degli impianti sportivi di via Maso fino a raggiungere via Roma e in alcuni tratti di via Palù e via Caldierino in direzione di Thiene.

I lavori sono previsti nel 2023. “Un’opera a cui teniamo molto, prevista nel nostro Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) redatto lo scorso anno. – spoega il sindaco Sandro Maculan – Un progetto al quale stiamo lavorando da più di un anno e che ci consentirà di proseguire nella messa in sicurezza della mobilità lenta, dando continuità al tratto realizzato a lato della provinciale SP67 tra Grumolo Pedemonte e il capoluogo nell’area delle Pescare. Un percorso già molto utilizzato da pedoni e ciclisti. Ringrazio la Provincia di Vicenza per la preziosa collaborazione”.