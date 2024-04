L’addio a Manuel Gavin, scatta la solidarietà per la famiglia. Martedì i funerali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ ancora fortissimo lo shock per la scomparsa Manuel Gavin, il 45enne di Zugliano vittima dello schianto avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso a Zanè. Una persona molto amata, padre di due bambini ancora piccoli, morta per un incidente provocato da un 29enne residente a Schio che si sarebbe messo alla guida della sua auto con un tasso alcolemico oltre il consentito fino al tragico impatto contro Gavin, che a bordo aveva anche la compagna Elisa, ferita ma fortunatamente salva.

A farsi interprete del dolore dell’intera comunità di Zugliano, il sindaco Sandro Maculan, che in vista dei funerali fissati per il prossimo martedì, ha voluto diffondere via social l’iniziativa di una raccolta fondi per la famiglia privata dell’affetto paterno oltre che di una sussistenza necessaria al futuro dei figli già così duramente colpiti.

“Anche l’Amministrazione comunale – spiega visibilmente commosso in un video il primo cittadino – in questi giorni durissimi, desidera stringersi attorno alla compagna di Manuel, Elisa, ai loro amati figli, ai genitori, al fratello, ai parenti e agli amici più cari. Nel manifestare tutta la sua vicinanza, desidera segnalare e sostenere la significativa iniziativa promossa dai genitori della scuola dell’infanzia e della scuola primaria frequentata dai figli di Manuel, ovvero una raccolta fondi solidale per la famiglia.

L’Iban per le donazioni è IT75S088076086000000074217 intestato a Zaltron Elisa.

Una cassetta per la raccolta fondi sarà predisposta all’interno della Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore e all’esterno della chiesa arcipretale nel giorno dei funerali, martedì 16 aprile alle ore 10″.