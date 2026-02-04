L’Istituto Vecellio si apre all’Europa: innovazione didattica e nuove strutture per gli studenti

Novità per le scuole di Zugliano con il nuovo plesso A. Fabris che sarà pronto per il nuovo anno scolastico e il T. Vecellio che punta all’Europa e forma i giovani all’internazionalità.

L’Istituto Comprensivo traccia infatti la rotta per il futuro, con un’offerta formativa che unisce la cultura locale con gli orizzonti europei. Tra l’accreditamento Erasmus+, la nuova veste di Polo Artistico e il potenziamento dell’inclusione, la scuola non è solo un luogo di istruzione, ma diventa un “centro di ricerca-azione dove la bellezza e il rispetto reciproco diventano forme di conoscenza”.

“Le direttrici strategiche che definiscono il nostro operato sono l’apertura internazionale, la valorizzazione del linguaggio artistico e un impegno instancabile per l’inclusione”, spiega soddisfatta la dirigente scolastica Maria Giovanna Pace.

La scuola ha intrapreso un deciso percorso verso l’internazionalizzazione e questa apertura all’Europa diventa uno strumento strategico per il miglioramento dell’offerta formativa. Grazie ai fondi dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, sarà possibile finanziare mobilità di breve durata per studenti e docenti, promuovendo lo sviluppo di competenze chiave e una cittadinanza attiva europea.

Dall’anno scolastico 2024/2025, l’Istituto è diventato inoltre Polo ad Orientamento Artistico e Performativo. L’obiettivo è educare i ragazzi all’empatia e al senso estetico, integrando i linguaggi creativi con l’innovazione tecnologica, nella convinzione che l’arte non sia solo una disciplina, ma un’esperienza educativa completa e un motore di crescita.

Infine, l’istituto predilige una didattica che valorizza la diversità come risorsa. Cuore pulsante di questa visione è il progetto “InLAB – Laboratori per l’inclusione”. L’edizione 2025-2026, emblematicamente intitolata “Restiamo umani”, vedrà coinvolte tutte le classi della primaria e della secondaria in giornate laboratoriali cooperative. Nella scuola secondaria, in particolare, il 5 e 6 febbraio i ragazzi lavoreranno su temi come “Smontare i muri, costruire ponti” utilizzando metodologie innovative (debate, danceability, laboratori sensoriali) per costruire relazioni positive.

Il sostegno dell’amministrazione comunale

L’amministrazione comunale di Zugliano supporta concretamente l’offerta formativa. L’assessora all’istruzione, Silvia Bozzetto sottolinea come “l’investimento complessivo di quest’anno ammonti a € 23.650. Di questi, € 13.650 sono destinati ad arricchire l’offerta formativa con progetti di musica, ecologia, teatro e inclusione; i restanti coprono invece le spese essenziali di funzionamento dell’istituto, la manutenzione degli immobili, la fornitura dei libri di testo alle Primarie e il sostegno al Concorso pittorico Zavagnin”.

Il tempo pieno

“A settembre 2026 contiamo inoltre di inaugurare il nuovo plesso scolastico A. Fabris, adiacente alla piazza del paese”, afferma il sindaco Sandro Maculan. “Un investimento significativo, reso possibile da un contributo Pnrr di oltre 5,6 milioni di euro. Sarà una struttura moderna, ad alta efficienza energetica, con spazi flessibili pensati per il benessere e l’apprendimento attivo”.

La novità fondamentale per le famiglie in vista delle nuove iscrizioni è il tempo pieno, che sarà attivato accanto al tradizionale orario scolastico offrendo così un’organizzazione didattica più ampia e rispondente alle esigenze del territorio.

