Ragazzo di 15 anni cade nei pressi del ponte sull’Astico. Soccorso, è fuori pericolo

Intervento d’urgenza ieri sera intorno alle 22.30 a Zugliano, lungo la strada provinciale 67 e in prossimità del ponte sull’Astico di via Procche, sul confine con Lugo di Vicenza. Ad essere soccorso un adolescente di 15 anni, che sarebbe stato vittima di un evento accidentale non meglio specificato, una probabile caduta fortunatamente da un’altezza di pochi metri, attutita dall’acqua sottostante.

Le conseguenze che potevano essere ben più gravi di quanto effettivamente riscontrato poi al pronto soccorso. Non risulta essere in pericolo di vita.

Il ragazzo dalla tarda serata di ieri si trova ricoverato all’ospedale “Altovicentino” di Santorso, con un codice giallo di media gravità. Da valutare in queste ore eventuali fratture riportate nell’impatto sul letto d’acqua bassa. Sul posto i carabinieri di Thiene e la polizia locale Nord Est Vicentino, oltre ai vigili del fuoco per supportare le operazioni di recupero del giovanissimo in attesa dell’ambulanza del Suem che ha poi trasportato il giovane ragazzo in ospedale.

Difficile comprendere cosa sia accaduto, ma sembra che il 15enne fosse uscito di casa per avventurarsi sul ciglio del torrente Astico, per poi scivolare inavvertitamente. Con il buio e soprattutto un temporale che a quell’ora imperversava sull’Altovicentino, si propende per l’evento accidentale. Da escludere, al momento, l’ipotesi di un gesto volontario.

La notizia sarà aggiornata nel corso della mattinata