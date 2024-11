Un premio nel ricordo di Albert Carollo: “Il suo talento vive ancora”

Il dolore di una morte prematura non ancora metabolizzata, la gioia nel ricordo di un amico oltre che di un vero maestro dietro i fornelli. Verrà presentata questo sabato alle 18 nei locali della Distilleria Zanin di Zugliano, la prima edizione del “Premio Albert Carollo”, concorso dedicato ai talenti della cucina.

Una prima assoluta dedicata alla cottura in bassa temperatura, che si celebrerà a marzo ospite dell’Istituto Alberghiero “Rigoni Stern” di Asiago, dove a sfidarsi a suon di prelibatezze, saranno i giovani allievi frequentanti il terzo anno e appartenenti a tre diverse scuole di settore della provincia. Una kermesse fortemente voluta dal Comitato “Albert Carollo”, presieduto da Marino Finozzi e appunto preceduta dal party inaugurale di sabato, questo impreziosito dalla presenza di Fabrizio Nonis, stimato cultore della carne e volto noto di tanti dei più celebrati programmi televisivi dedicate al mondo della cucina e della ristorazione.

E come dimenticarlo Albert Carollo, scomparso nel settembre di due anni fa in tragiche circostanze. Per chi stimava e voleva bene al noto chef, titolare del ristorante Lago di Posina di Via Mulini, poco cambia indagare sulle cause di quella morte. Di fatto, quello che resta è che a 42anni Albert ha smesso di regalare il suo sorriso luminoso e i suoi piatti colmi di passione per il suo lavoro e di rispetto per la propria terra, quella Valposina piena di affetto e di amici autentici. Fino a sabato, quando qualcosa di lui tornerà tra un ricordo felice e qualche inevitabile lacrima. Un’iniziativa di cui sarebbe stato fiero, tra giovani promesse emergenti, cuochi apprezzati di domani.