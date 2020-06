Villa Giusti-Suman, visite guidate nella perla delle Bregonze: accordo Comune-Pro Loco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Per il protocollo si parla di convenzione, per la comunità di Zugliano di una forte stretta di mano tra Comune e Pro Loco, a sancire l’apertura di Villa Giusti-Suman alle visite guidate. Altro tassello mirato ad accrescere e valorizzare la portata artistica e culturale di una “perla” del territorio quello posto nei giorni scorsi, che consentirà di proporre un tour didattico nelle cinque stanze interne impreziosite dagli affreschi dopo averne ammirata la solennità dall’esterno e il giardino intorno.

Per farne apprezzare la bellezza l’amministrazione comunale di Zugliano ha da tempo messo in campo una serie di iniziative e l’organizzazione di vari eventi culturali, che vengono svolti proprio nella cornice del giardino della Villa o all’interno delle stanze. Ora finalmente, attraverso un accordo stipulato con la Pro Loco, la villa potrà essere aperta, con regolarità, alle visite guidate.

“Questa convenzione è un risultato importante – conferma l’assessore alla cultura Paola Sartori – in quanto grazie alla disponibilità della Pro Loco possiamo cominciare a promuovere la Villa alle agenzie viaggi, alle scuole, agli enti promotori turistici. Villa Giusti-Suman è inserita nel catalogo delle Ville Venete, un patrimonio (pari a 3477 unità) architettonico, culturale, paesaggistico unico al mondo. Le scorse domeniche abbiamo avuto più di 50 visitatori grazie a delle agenzie viaggi che hanno inserito la Villa in un percorso turistico del territorio. Farla conoscere significa anche sensibilizzare le persone alla salvaguardia della ricchezza storico artistica del territorio, perché se si conosce si diventa anche promotori di questi beni comuni”.

Un ulteriore step è stato deciso su questa strada. L’edificio storico sarà accessibile ogni terza domenica del mese salvo eccezioni, a partire dal prossimo luglio, per i gruppi di visitatori sarà possibile però prenotare la visita anche in altri giorni. Tra l’altro l’associazione si avvale di giovani “ciceroni”, persone preparate e competenti che sapranno far apprezzare al meglio questa antica dimora oltre all’obiettivo già raggiunto di tramandarne l’importanza e la storia per il territorio. “Si tratta di un primo passo – continua la referente per il Comune -. Contiamo di poter poi garantire aperture più frequenti e di aggiungervi anche altri servizi, oltre alla visita guidata. La collaborazione con la Pro Loco è preziosa per la gestione di queste aperture e ringraziamo tutti i volontari che garantiscono questa opportunità”.



Gli appuntamenti sono per domenica 19 luglio, domenica 23 agosto, venerdì 18 settembre, domenica 18 ottobre, domenica 15 novembre e il 20 dicembre. Per orari di apertura nel dettaglio e prenotazioni da consultare il sito web dedicato.