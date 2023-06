A fuoco la betoniera edile: il manovratore s’infortuna fuggendo dalla cabina rovente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La cabina di guida, il vano motore e parte della scocca di un camion edile con betoniera a rimorchio sono andati completamente distrutti oggi a Brogliano, in seguito all’incendio improvviso per cui era partita una segnalazione ai vigili del fuoco poco dopo le 15 di oggi.

L’autista del mezzo di lavoro, un dipendente dell’impresa incaricata dei lavori in corso lungo via Monte tra le colline del paese, è rimasto ferito nella fase di abbandono della cabina, una volta resosi conto delle fiamme.

I pompieri allertati dalla centrale provinciale del 115 sono arrivati da Arzignano e Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori. Una volta verificate le condizioni dell’operaio gli operatori presenti hanno spento con la schiuma il mezzo da cantiere andato a fuoco per un probabile problema al motore.

L’autista dolorante dopo la caduta, invece, è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 giunto con un’ambulanza medica e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Valdagno. Sarà sottoposto ad accertamenti mirati per verificare la presenza o meno di fratture o altre lesioni traumatiche.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Valdagno, per i rilievi di rito e per occuparsi della circolazione stradale in parte interrotta, vista la presenza sulla via dell’autobetoniera danneggiata.