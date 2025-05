Previsioni 6-8 maggio: molta instabilità con schiarite e improvvisi temporali

Situazione generale

Un vortice depressionario dal nord Europa si è portato sull’Italia settentrionale. Un nocciolo alimentato da correnti fresche che mantiene sul vicentino un tempo molto instabile caratterizzato da schiarite e improvvisi rovesci o temporali, soprattutto sulle zone montane. Dopo il caldo fuori stagione le temperature si sono riportate sui valori tipici della stagione.

Martedì 6 maggio

Cielo inizialmente nuvoloso o variabile su tutta la provincia. Probabilità maggiori di fenomeni temporaleschi a carattere sparso li avremo nelle ore centrali della giornata. Temperature in lieve calo.

Mercoledì 7 maggio

Sarà un’altra giornata molto instabile dove brevi momenti soleggiati si alterneranno ad improvvisi acquazzoni, localmente anche di forte intensità. Estremi termici in pianura compresi fra 13 e 21 gradi.

Giovedì 8 maggio

Continua la fase instabile sul vicentino. Come nei giorni precedenti vedremo dei fenomeni intermittenti a carattere sparso sul medio e alto vicentino. Più basso il rischio di piovaschi sulle zone più meridionali della provincia. Questa prima metà della settimana chiuderà con accumuli piovosi rilevanti, dai 40/70 mm di pioggia della pianura ai 150 e forse più delle Prealpi.

Tendenza nel lungo termine

Nel fine settimana l’instabilità tenderà a diminuire gradualmente. Soprattutto domenica quando probabilmente ci aspetta la prima giornata stabile su tutto il vicentino e con un primo lieve rialzo delle temperature.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.