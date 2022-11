Cade dal terzo piano di una palazzina, soccorso in eliambulanza: è in condizioni critiche

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento di soccorso in codice rosso di massima urgenza stamattina pochi minuti dopo le 8.30 a San Quirico, frazione di Valdagno, dove un uomo sarebbe precipitato dal terzo piano di una palazzina, riportando ferite gravissime all’impatto al suolo. Sono decine i cittadini che hanno notato in cielo il sorvolo di un’eliambulanza del 118 sopra la vallata dell’Agno, chiedendosi cosa fosse accaduto.

Il velivolo di emergenza era diretto proprio nella località a nord del centro della cittadina al fine di accorciare al massimo i tempi di soccorso della persona caduta, in circostanze per il momento non chiarite. Potrebbe trattarsi di un gesto estremo o di un evento accidentale.

Una volta atterrati nelle vicinanze del condominio teatro del dramma, i sanitari del Suem, in collaborazione con i colleghi giunti dal vicino pronto soccorso dell’ospedale San Lorenzo di Valdagno, si sono adoperati per stabilizzare le condizioni dell’uomo. Trovato in fin di vita dopo un salto nel vuoto di quasi una decina di metri. Dopo le verifiche sui parametri vitali e optando per il trasferimento immediato in elicottero al San Bortolo di Vicenza.

Le condizioni della persona caduta sono state definite come critiche al momento del ricovero. La notizia sarà aggiornata nelle prossime ore.