Previsioni meteo 1-3/11, tempo in graduale peggioramento. Correnti umide in arrivo

SITUAZIONE GENERALE

L’alta pressione africana inizia a cedere sull’Europa occidentale. Questo favorirà l’arrivo di correnti più umide da ovest che porteranno le prime nuvole a coprire il sole di tanto in tanto sul territorio vicentino. Conseguentemente, anche lo zero termico in quota inizierà a calare.

MARTEDI 1 NOVEMBRE

La mattinata sulla nostra provincia sarà caratterizzata da velature sottili in cielo. Nella seconda parte della giornata ci sarà il passaggio di nubi più compatte che non porteranno comunque nessuna precipitazione di rilievo. Temperature massime in calo e non oltre i 20-21 gradi.

MERCOLEDI 2 NOVEMBRE

Soleggiato la mattina con poche nubi. Nelle ore pomeridiane si addosseranno delle nuvole medio-basse sulle Prealpi, mentre in pianura il cielo si presenterà variabile. Dopo molti giorni lo zero termico scenderà sotto i 3.000 metri di quota. Le temperature saranno quindi in lento ma graduale calo.

GIOVEDI 3 NOVEMBRE

Cielo nuvoloso fin dal mattino. Sarà possibile in giornata avere qualche pioviggine sparsa, più probabile sull’Altovicentino. In serata un deciso peggioramento di origine atlantica giungerà sulla nostra provincia con piogge diffuse anche a carattere di rovescio. Estremi termici in pianura tra 12 e 16°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Il peggioramento continuerà anche per la prima parte della giornata di venerdì con quota neve a 1800/2000 metri, mentre in pianura potranno cadere anche più di 30 millimetri di pioggia. Rapido miglioramento con weekend soleggiato su tutta la provincia e temperature massime in ripresa.