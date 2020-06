Chiude per lavori la rotatoria di Cereda. Nuovo tratto di lavori della superstrada Spv

Possibili disagi tra le zone industriali di Castelgomberto Nord e la frazione Cereda di Cornedo Vicentino, all’altezza della rotatoria interessata da un cantiere di lavori nell’ambito della costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta. Si tratta di uno snodo importante che collega la strada “Priabonese” con la Sp246 che a sua volta percorre la vallata dell’Agno, che lascerà il posto a una infrastruttura necessaria per legare il prossimo svincolo di Brogliano della Spv alla zona industriale di Cereda.

Il blocco temporaneo rientra nel nuovo step progressivo nell’avanzamento dei lavori sul tratto Castelgomberto-Malo, forse il più tribolato tra criticità idrogeologiche, dissesti e pollveri che si levano dai cantieri del tunnel in costruzione poco lontano.

Previste deviazioni sul posto, che porteranno gli automezzi pesanti in entrata e uscita dai numerosi capannoni della zona lungo arterie alternative, mutando la mappa del traffico lavorativo nei prossimi mesi. Il lotto di lavori della zona interessata dal blocco della rotatoria è legato alla costruzione di una nuova galleria artificiale che, di fatto, consentirà alle due vallate dell’Ovest Vicentino di collegarsi al percorso della Spv in via di costruzione.

Si prevedono ancora 4/5 mesi per la completa ultimazione dell’opera viaria e la riapertura dell “rondò”. Nel frattempo auto e mezzi pesanti dovranno accedere alle via secondarie Casarette e Cengelle giungendo da Castelgomberto, da via Zamoeretti e Sobradihno per chi proviene da nord e dall’abitato di Cornedo.