Morto un motociclista nell’urto contro un camion

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, giovedì 23 luglio, a Castelgomberto: un motociclista è morto in un incidente stradale che ha coinvolto un camion.

Lo schianto fatale è avvenuto in via del Velodromo intorno alle 11. Un urto violentissimo, che non ha lasciato scampo al centauro bresciano di Desenzano del Garda di 68 anni: i sanitari del Suem 118 hanno potuto solo constatarne il decesso. L’intervento è stato classificato con codice nero.

L’urto è stato così violento che la moto si è spezzata in due e una parte è volata nel campo a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le operazioni di rilievo e per la gestione della viabilità.

(Notizia in aggiornamento)