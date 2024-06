Ricerche di persona scomparsa attivate dai vigili del fuoco in vallata dell’Agno. E’ un 60enne

E’ stato attivato il protocollo di ricerca persone da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, con base operativa a Castelgomberto, dopo la scomparsa di un uomo – si tratta di un 60enne – uscito dalla propria abitazione del paese nel tardo pomeriggio di ieri. Dopo il mancato rientro per la notte, i familiari hanno dato l’allarme presentandosi in stazione dei Carabinieri.

Le prime ispezioni nei dintorni hanno portato al ritrovamento dell’autovettura della persona al parcheggio del cimitero cittadino in via Roma. Non risulta alcuna indicazione della meta del sessantenne lasciata ai familiari prima dell’uscita di casa.

L’esplorazione della zona intorno coinvolge il centro cittadino di Castelgomberto e, sul lato opposto verso Nord, l’area di campagna attigua al camposanto fino alle colline che si snodano verso la chiesetta di Santo Stefano e la frazione di Valle. Il timore è che il cittadino del posto possa essersi allontanato a piedi e, forse, aver accusato un malessere e smarrito la via del ritorno.

Per il momento, in questa prima fase delle ricerche avviate di concerto con la prefettura, si è preferito non diffondere nome completo e la fotografia, in attesa di sviluppi sulla vicenda. Allo stato attuale, l’uomo è sparito nel nulla e ogni ipotesi viene presa in considerazione. La notizia sarà oggetto di aggiornamenti nel corso della giornata.