Non si ferma al controllo in strada e investe una donna con lo scooter (rubato). Già libero

Nuovo episodio di cronaca violenta dalla città di Vicenza che risale a lunedì sera, con protagonista un 29enne tunisino e gli agenti di polizia locale, e vittima una vicentina finita in ospedale dopo essere stata investita dal fuggitivo, mentre si trovava in bici su un tratto di pista ciclabile.

Scenario del fattaccio la zona di contra’ Pusterla, con il 29enne a non fermarsi al segnale di altolà da parte della polizia per un controllo stradale. Il giovane, risultato poi irregolare in Italia, ha “tirato dritto”, incurante del pericolo creato quando ha imboccato la ciclabile in sella allo scooter fino ad investire la ciclista e lasciarla a terra ferita. Inseguito dagli agenti è stato bloccato dagli agenti.

Il motociclo, come si sospettava fin da subito dopo aver riconosciuto il 29enne nordafricano come soggetto senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è risultato rubato nei giorni precedenti in città. Sarà restituito al legittimo proprietario, anche se danneggiato.

Per quanto riguarda la donna ferita, si è reso necessario il ricovero in ambulanza verso il pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Con una certa preoccupazione in avvio, visto che la ciclista urtata era caduta al solo battendo il capo, oltre a procurarsi contusioni su altre parti del corpo. Dopo aver ricevuto cure idonee è stata dimessa con prognosi di guarigione di una decina di giorni.

Dalla Procura di Vicenza, all’indomani dell’arresto poi convalidato, si è disposta la rimessa in libertà a piede libero del ladro e investitore, nonostante i molteplici reati commessi: la presenza in Italia da clandestino, il furto del veicolo, la resistenza a pubblico ufficiale per la fuga, l’omissione di soccorso e per aver causato un incidente con lesioni personali. Andrà a processo ma, per le prossime settimane, sarà nuovamente “in circolazione” a Vicenza o dove riterrà farlo nonostante la pericolosità sociale ampiamente dimostrata con i suoi atti.

