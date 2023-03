Il bar diventa “ritrovo” di clienti pregiudicati: sospensione della licenza per 12 giorni

Episodi di ubriachezza molesta, clienti con droga in tasca e altre intemperanze assortite con necessità di vigilanza delle forze dell’ordine hanno suggerito di procedere con la chiusura temporanea di un bar di Cornedo Vicentino. A notificare il provvedimento che impone 12 giorni di sospensione, emesso dalla Questura di Vicenza, sono stati i Carabinieri.

Si tratta di un non meglio definito “noto locale” di Cornedo, frequentato a quanto emerge da parecchi giovani della vallata dell’Agno ma anche, tra questi, alcuni soggetti anche qui “noti”, però in relazione e fatti di cronaca. Infatti, il divieto di attività di somministrazione di alimenti e bevande viene giustificato da “motivi di ordine e sicurezza pubblica” come recita il testo.

L’ordinanza è scattata ieri dopo un servizio di controllo operato dai militari dell’Arma della stazione di Valdagno, dopo aver raccolto nuovamente delle segnalazioni da parte di alcuni residenti della zona. Una volta sul posto, gli operatori del 112 hanno constatato la presenza di “molteplici soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica”, così come avvenuto in più occasioni da aprile 2022 ai giorni scorsi. Pregiudicati e altre persone con giudizi pendenti.

Nell’estate scorsa i Carabinieri erano intervenuti per mettere in pace con se stesso e con gli altri clienti un avventore molesto, in un’altra occasione un soggetto presente nel locale era stato trovato in possesso di hashish e, ancora, un uomo è stato soccorso in ambulanza dal Suem 118 nello stesso locale in condizioni psicofisiche alterate a causa dell’abuso di alcool.

Le ultime segnalazioni inviate dal comando di compagnia dei Carabinieri di Valdagno hanno quindi spinto il questore Paolo Sartori ad emettere il provvedimento di “avvertimento”: una sorta di cartellino giallo, prendendo a prestito la terminologia del mondo dello sport, che impone ai gestori di sorvegliare con più rigore e per così dire selezionare la propria clientela come condizione necessaria per portare avanti la propria attività commerciale.