Commerciante riconosce il ladro del suo negozio alcuni giorni dopo. Interviene la polizia

Non poteva certo sapere di aggirarsi nelle vicinanze dell’abitazione di un commerciante che aveva cercato di derubare solo pochi giorni prima il presunto ladro. Un uomo di 43 anni denunciato domenica dopo che un cittadino di Vicenza città ha chiesto l’intervento al 113 della Questura, in quanto era convinto al 100% di avere riconosciuto il malvivente di quel “faccia a faccia” precedente, conclusosi con un furto sventatosi.

In attesa che l’iter di giustizia faccia il suo corso e che la convinzione ferrea del negoziante venga confermata (o smentita) da un giudice, stando alla sua versione si può comunque dire che sia stato per puro caso che i due protagonisti della vicenda si siano incontrati di nuovo, a una quindicina di chilometri di distanza. In via dei Laghi a Vicenza, nel quartiere di residenza di un commerciante con negozio a Dueville.

Un “confronto” in due atti, quello andato in scena in pochi giorni. Il più recente domenica alle 15.30, con scenario il quartiere cittadino di Laghetto. Dopo essersi imbattuto vicino a casa propria nell’uomo subito riconosciuto, rivelatosi poi essere un marocchino della classe ’81, è partita la telefonata, sempre tenendo d’occhio gli spostamenti a piedi della persona sospettata di aver tentato il furto – fallito – di merce varia nei giorni precedenti. Ad aiutare i membri della Volante mandata sul posto è stata la dettagliata descrizione dell’aspetto e anhe dell’abbigliamento fornita sul soggetto.

Il controllo sulla sua identità del nordafricano – si trattava di K.S., fornite le sole iniziali – è stato accompagnato da una perquisizione personale che ha portato a rinvenire un involucro di sostanza stupefacente – cocaina – del peso di circa 0,40 grammi, custodito in una tasca dei pantaloni. Una quantità minima, ma quanto basta per la segnalazione al Prefetto per l’inserimento nella lista di consumatori di sostanza vietate e per le sanzioni amministrative previste sul piano pecuniario. Raccolta la testimonianza del denunciante, il 43enne è stato quindi sottoposto alla notifica di reato di tentato furto.