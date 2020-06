I tifosi dell’hockey vicentino fanno squadra: donato un muletto alla Protezione civile

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Avversari a bordocampo, ma pronti a “scendere in pista” insieme per la solidarietà. Davvero un bel gesto sia dal significato simbolico che dai risvolto concreto quello compiuto dai supporters di Hockey Vadagno 1938, Hockey Trissino, Hockey Breganze, Hockey Bassano ’54 e Hockey Sandrigo, artefici dell’acquisto e della donazione di un muletto da magazzino del valore di 8 mila euro. Il mezzo per il carico e scarico merci è stato consegnato nei giorni scorsi alla Protezione Civile di Vicenza.

Un regalo efficace destinato al magazzino della sede logistica di Vicenza del dipartimento, grazie alla generosità degli appassionati di uno sport che nel territorio della provincia berica ha solidi radici, con avamposti sportivi nella Vallata dell’Agno, nell’Altovicentino e nel Bassanese appunto, zone di provenienza delle cinque tifoserie.

A rappresentare gli “Ultras” dei pattini a rotelle di altrettante società di serie A1 un portavoce per ciascuna, equipaggiato con la sciarpa della squadra del cuore, portando un mix di colori che hanno sancito la bella collaborazione. Messe da parte le rivalità sportive, già nel periodo di lockdown era nata l’idea di contribuire con un segno tangibile alla lotta contro la pandemia. A riceverli e ringraziarli del gesto collettivo alcuni rappresentanti della Provincia e appunto della Protezione civile, che hanno subito “testato” il muletto industriale. Ad accogliergli invece consigliere provinciale con delega alla protezione civile Massimiliano Dandrea accompagnato da Enrico Brunello, giovane volontario che ha dedicato alla protezione civile più di 100 giorni di lavoro durante l’emergenza.

Presenti alla consegna i gruppi PmB Ultras Breganze e Gioventù Bruciata, Curva Sud Bassano Del Grappa, Brigata Steccafisso Sandrigo, Brigate 04 Valdagno e l’Armata Trissinese. Tutti schierati dalla stessa sponda, per una volta, armati non di stecche di legno ma di buone intenzioni, vestendo la maglia delle associazioni e degli enti che in rappresentanza dello Stato e della popolazione si sono schierati sulle prime linee della lotta al Covid-19, aiutando persone e famiglie in difficoltà. “Siamo abituati a tifare e a sentirci dalla squadra con i nostri giocatori – hanno dichiarato in coro i portavoce/tifosi – ci è sembrato naturale unirci per tifare la squadra che è scesa in campo durante l’emergenza coronavirus, cioè la Protezione civile”. A vincere, insomma, è stato proprio lo spirito sportivo, grazie al quale hanno aderito alla raccolta anche altre tifoserie e altri sport, da Sarzana (Liguria) e del Famila Schio (Basket), e dal Portogallo, dai tifosi “Diabos Vermelhos 1982 Luxemburgo Benfica”.

“Ci hanno contattati chiedendo di cosa avevamo bisogno – ha spiegato Dandrea – il muletto è un mezzo fondamentale per movimentare la grande quantità di materiale che la protezione civile deve ritirare e distribuire in tutto il territorio. Ora si trova nel magazzino provinciale, utile non solo durante le emergenze, ma anche per le tante attività di prevenzione e formazione che si svolgono durante tutto l’anno. Ringrazio le tifoserie, il territorio vicentino è orgoglioso di loro, e loro devono essere orgogliosi di avere contribuito concretamente ad aiutare la propria comunità”.