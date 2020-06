Schianto in bici contro un bus durante la vacanza sul Conero: gravissima 32enne thienese

Una vicentina di 32 anni è ricoverata in condizioni molto gravi all’ospedale di Ancona dopo essere rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente stradale nel Conero, in provincia di Ancona.

Secondo quanto riportano le testale locali la giovane – le cui iniziali sono G.D.B. e che sarebbe originaria del thienese – era in vacanza da sabato e ieri nel primo pomeriggio insieme con un’amica che la seguiva viaggiava in bicicletta (presa a noleggio poco prima) lungo la strada che conduce a Portonovo di Poggio (una frazione di Ancona). Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la 32enne scendeva con l’amica verso la baia quando è finita contro l’autobus (il 94 del Conorobus che trasporta i bagnanti in spiaggia) diretto verso il parcheggio a monte.

Il tratto di strada è molto pericoloso in quanto pieno di curve e l’autobus non avrebbe fatto in tempo ad evitare l’impatto. Per soccorrerla il 118 ha fatto convergere sul posto sia un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano che l’elisoccorso. E’ ricoverata all’ospedale regionale di Torrette nel reparto di Terapia intensiva: le sue condizioni sono state definite “critiche”.

Sotto choc l’autista del bus, che viaggiava vuoto dopo aver lasciato i turisti sulla baia. Nelle prossime ore verrà ascoltato dalle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica esatta del frontale. La bicicletta, intanto è stata posta sotto sequestro.