Il mondo dello sport valdagnese si ritrova domenica per la festa di inizio stagione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Domenica di sport a 360 gradi a Valdagno, che chiama all’appello tutte le associazioni sportive del suo territorio per la festa di fine estate e di inizio attività che torna dopo la pausa dovuta alla pandemia. Sarà l’occasione per bambini e famiglie di visionare e magare scegliere una nuova passione a cui dedicarsi per i più piccoli, e per i tanti atleti e iscritti in generale di promuovere le decine di discipline che si praticano nella Valle dell’Agno.

Un invito che vale sia per gli agonisti sia per chi intendere praticare uno sport per puro passatempo, con entrambe le “corsie” che portano all’obbiettivo del perseguire uno stile di vita sano a favore della propria salute.

L’edizione 2022 sarà ospitata negli impianti di via Volta a Valdagno, tra tensostrutture e palasport e spazi ampi all’aperto, con protagoniste ben 28 società e associazioni del territorio. Gli stand informativi si apriranno alle 10 e rimarranno attivi, con dimostrazioni e iniziative, fino alle 19 dello stesso giorno festivo. Alle 10.15 nella fase inaugurale della Festa dello Sport è previsto anche un momento di premiazione di una rappresentanza degli atleti valdagnesi che si sono distinti negli ultimi anni in ambito regionale e nazionale.

In sede di presentazione dell’evento pubblico dal Comune vengono espresse riconoscenza e attestazioni di stima per chi si impegna in questo settore, per la stragrande maggioranza si tratta infatti di volontari. “Ogni anno questa giornata è una vera e propria festa, con gli impianti sportivi che si riempiono di famiglie con bambini e bambine, ragazzi e ragazze che si divertono cimentandosi nelle più varie attività – sottolinea il consigliere con delega allo sport -. Questo evento nasce come un’opportunità per le società di farsi conoscere e per i giovani di avvicinarsi allo sport, scoprendo l’ampia offerta disponibile nel territorio.

Per il Comune è inoltre un modo per ringraziare quanti ogni giorno, a diversi livelli, con impegno e generosità permettono lo sviluppo del movimento sportivo in città, svolgendo anche un ruolo educativo e diventando un punto di riferimento per la crescita dei giovani. Per questo, premiando una selezione di atleti vogliamo simbolicamente premiare tutto lo sport valdagnese e le oltre duemila persone di tutte le età che praticano attività a Valdagno”.